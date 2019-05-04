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Aumento do gás de cozinha

Petrobras reajusta gás de cozinha em 3,43% a partir de domingo

O último reajuste aconteceu no dia 5 de fevereiro

Publicado em 

03 mai 2019 às 22:25

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 22:25

O gás de cozinha terá uma aumento de 3,43% a partir do próximo domingo (5) Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
A Petrobras vai reajustar em 3,43%, em média, a partir do próximo domingo (5), o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP Residencial), o gás de cozinha, para botijão de 13 quilos (kg) às distribuidoras sem a cobrança de tributos. O preço do botijão de 13kg vai custar R$ 26,20.
O último reajuste ocorreu no dia 5 de fevereiro, exatamente há três meses, quando o valor do gás de cozinha subiu para R$ 25,33 para as distribuidoras.
> Produção de petróleo cresce 2,8% de fevereiro para março
Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que as empresas distribuidoras associadas à entidade foram comunicadas na tarde de hoje pela Petrobras que o GLP residencial para embalagens de até de 13kg ficará mais caro a partir do próximo domingo. De acordo com o Sindigás, o reajuste oscilará entre 3,3% e 3,6%, de acordo com o polo de suprimento.

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