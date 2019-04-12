Petrobras diz que reajuste do diesel pode ultrapassar prazo de 15 dias

A alta anunciada foi a maior desde que os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e da petroleira, Roberto Castello Branco, assumiram os cargos Crédito: Reprodução/Pixabay

A Petrobras informou, por meio da assessoria de imprensa, que os próximos reajustes do óleo diesel não necessariamente acontecerão no mesmo prazo de 15 dias úteis adotado neste mês. A empresa frisou ainda que o prazo mínimo é de 15 dias, mas poderá ser maior.

"Os preços do diesel nas refinarias da companhia, que correspondem a cerca de 54% dos preços ao consumidor final, serão reajustados por períodos não inferiores a 15 dias", informou a petroleira, no dia 26 do mês passado.