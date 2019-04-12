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Combustíveis

Petrobras diz que reajuste do diesel pode ultrapassar prazo de 15 dias

O preço do combustível foi reajustado em 5,7 % nesta quinta-feira (11); o litro custará R$ 2,2662

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 21:39

Publicado em 

11 abr 2019 às 21:39
A alta anunciada foi a maior desde que os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e da petroleira, Roberto Castello Branco, assumiram os cargos Crédito: Reprodução/Pixabay
A Petrobras informou, por meio da assessoria de imprensa, que os próximos reajustes do óleo diesel não necessariamente acontecerão no mesmo prazo de 15 dias úteis adotado neste mês. A empresa frisou ainda que o prazo mínimo é de 15 dias, mas poderá ser maior.
"Os preços do diesel nas refinarias da companhia, que correspondem a cerca de 54% dos preços ao consumidor final, serão reajustados por períodos não inferiores a 15 dias", informou a petroleira, no dia 26 do mês passado.
Nesta quinta-feira (11), passados exatos 15 dias úteis, a empresa reajustou o combustível em 5,7%. O litro passou de R$ 2,1432 para R$ 2,2662. A alta anunciada foi a maior desde que os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e da petroleira, Roberto Castello Branco, assumiram os cargos. Até então, a maior alta tinha sido de 3,5%, registrada no dia 23 de fevereiro.
> Petrobras aumenta preço do diesel em 5,7%

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