Paulo Guedes detalha Reforma da Previdência na Comissão Especial

A presença de Guedes motivou uma estratégia do PSL para evitar que ele se torne alvo da oposição, como ocorreu em sua última visita ao Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - a sessão acabou, depois de seis horas, em briga e troca de palavrões com o ministro caindo em provocação do deputado Zeca Dirceu (PT-PR).