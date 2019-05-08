Paulo Guedes detalha Reforma da Previdência na Comissão Especial

A Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma da Previdência começou a discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nesta quarta-feira (8) com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes.
A presença de Guedes motivou uma estratégia do PSL para evitar que ele se torne alvo da oposição, como ocorreu em sua última visita ao Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - a sessão acabou, depois de seis horas, em briga e troca de palavrões com o ministro caindo em provocação do deputado Zeca Dirceu (PT-PR).
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