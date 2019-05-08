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Na Câmara

Paulo Guedes detalha Reforma da Previdência na Comissão Especial

A presença de Guedes motivou uma estratégia do PSL para evitar que ele se torne alvo da oposição, como ocorreu em sua última visita ao Congresso

Publicado em 

08 mai 2019 às 18:57

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 18:57

A Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma da Previdência começou a discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nesta quarta-feira (8) com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes.
A presença de Guedes motivou uma estratégia do PSL para evitar que ele se torne alvo da oposição, como ocorreu em sua última visita ao Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - a sessão acabou, depois de seis horas, em briga e troca de palavrões com o ministro caindo em provocação do deputado Zeca Dirceu (PT-PR).
> Bolsonaro acredita que já há votos para aprovar reforma
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