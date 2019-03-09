Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Paulo Guedes afirma que faltam 48 votos para garantir reforma
Reforma da Previdência

Paulo Guedes afirma que faltam 48 votos para garantir reforma

Contas do ministros da Economia indicam 260 deputados que já declaram abertamente voto ou já indicaram preferência ao Planalto

Publicado em 08 de Março de 2019 às 22:03

Publicado em 

08 mar 2019 às 22:03
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que falta garantir mais 48 votos para a aprovação do projeto de reforma da Previdência na Câmara. Em entrevista que será publicada no Estadão na edição deste domingo, o ministro informou que o mapeamento do governo indica que 160 deputados já declararam publicamente apoio à mudança nas regras de aposentadoria. Outros 100, segundo ele, já indicaram ao Palácio do Planalto que votarão a favor da reforma.
O ministro afirmou também que o presidente Jair Bolsonaro "fará sua parte" para garantir a aprovação da reforma da Previdência ainda neste ano.
A informação do ministro, publicada no Broadcast na tarde desta sexta-feira (8), teve efeito imediato na Bolsa de Valores. O índice Ibovespa, que operava em leve alta, acelerou o ritmo e fechou em alta de 1,09%, aos 95.364 pontos. Questionado no final da tarde sobre a questão dos votos, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, disse não ter conhecimento sobre o mapeamento dos votos.
Guedes advertiu também na entrevista que promover mudanças na reforma de modo a reduzir a economia para menos de R$ 1 trilhão em dez anos é "assaltar as gerações futuras" e condicionou qualquer alteração no texto a compensações. Segundo Guedes, economia abaixo desse patamar pode comprometer a implantação do novo regime de capitalização, que será oferecido aos novos entrantes no mercado de trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Paulo Guedes Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados