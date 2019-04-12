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Companhia aérea

Passageiros de Vitória podem ficar sem voo da Avianca no fim de semana

As operações para esta sexta-feira (11) estão garantidas, segundo a GRU Airport, que administra o aeroporto de Guarulhos

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 23:10

Publicado em 

11 abr 2019 às 23:10
Avianca Brasil não terá mais de devolver dez aeronaves Crédito: Divulgação
Passageiros que embarcam no Aeroporto de Vitória podem ficar sem voos da Avianca a partir deste sábado, dia 13. É que a GRU Airport, que opera o Aeroporto de Guarulhos, afirma que a companhia aérea não realizou o pagamento das tarifas de aeroporto, o que proíbe a decolagem no local.
Como Vitória recebe dois voos diários partindo daquele aeroporto, o terminal capixaba pode ficar sem receber as aeronaves e, com isso, outros dois voos que saem da Capital com destino a Guarulhos também podem não decolar.
Segundo a GRU Airport, pelo menos para hoje os voos estão garantidos até as 23h59, de acordo com a operadora. Isso porque a empresa aérea efetuou o pagamento relativo à operação de hoje. Apenas os voos previstos para sábado e domingo, portanto, podem ser suspensos, caso não haja pagamento.
A notificação segue a de operadoras de outros aeroportos ao longo desta semana, alguns dos quais a companhia atendeu ao pedido de pagamentos das tarifas à vista, para permitir decolagem e aterrissagem dos voos.
Desde o ano passado, a Avianca opera quatro voos no Aeroporto de Vitória, dois de chegada e dois de partida. A operação é apenas para o Aeroporto de Guarulhos, com voos diretos.
Os voos têm numeração 6131 e 6333, partindo de Vitória às 10h05 e 19h45, respectivamente, chegando em Guarulhos às 11h40 e 21h15. No sentido inverso, os voos 6130 e 6132 decolam de São Paulo às 8h10 e 17h35, aterrissando na capital capixaba às 11h40 e 19h10.
A Avianca Brasil tem mantido suas operações com recursos vindo de empréstimos obtidos da gestora norte-americana Elliott, o maior credor da empresa em recuperação judicial, assim como de suas concorrentes, Azul, Gol e Latam.
De acordo com a GRU Airport - que administra o aeroporto de Guarulhos -, a companhia aérea tem até as 17 horas de hoje para realizar o pagamento das tarifas relativas às operações de sábado até a próxima segunda-feira, 15. “A companhia aérea já foi notificada da mudança do critério de cobrança das tarifas a fim de que possa adotar as medidas necessárias para evitar atrasos na liberação dos voos”, finalizou a nota da GRU.
A Avianca foi acionada pela reportagem do Gazeta Online, na noite de ontem, que informou que está tomando todas as medidas necessárias para garantir a continuidade das operações no fim de semana.

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