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Viagem aérea

Paes diz que Lula concordou em restringir voos no Santos Dumont

Prefeito do Rio diz que aeroporto só terá ponte aéreas para São Paulo e Brasília; demais voos domésticos serão deslocados para o Galeão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2023 às 20:18

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 20:18

BRASÍLIA - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou nesta quarta-feira (14) que o governo federal concordou em limitar os voos no aeroporto Santos Dumont, de modo a transferir parte da operação para o Aeroporto do Galeão.
Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro
Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
Segundo o prefeito, o aeroporto Santos Dumont vai ficar apenas com as pontes aéreas do Rio para São Paulo e do Rio para Brasília. Os demais voos domésticos serão deslocados para o Galeão. Paes prevê que as medidas entrem em vigor a partir de janeiro de 2024.
Paes anunciou as mudanças no Palácio do Planalto, após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O prefeito do Rio afirmou que não foi discutido com o mandatário a questão da concessão do Galeão.

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