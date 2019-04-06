Organizações lançam plataforma para escalar empregos a refugiados

Pacto Global e Acnur lançam plataforma para escalar empregabilidade de refugiados Crédito: Acnur Brasil/Instagram

O Pacto Global e a Acnur (agência da Organização das Nações Unidas para refugiados), com apoio da ONU Mulheres, lançaram nesta semana uma plataforma para ajudar refugiados a encontrar empregos no Brasil.

Ao descrever a situação atual como a maior crise migratória da história da América Latina, especialmente com a crise venezuelana, e a maior no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, devido a conflitos na Síria e nos continentes africano e asiático, Paulo Sérgio de Almeida, oficial de Meios de Vida da Acnur, afirmou que os desafios impostos para acolher e garantir a dignidade das pessoas que foram forçadas a se deslocar podem ser vistos como chances de aprendizado para o Brasil e para os brasileiros.

"Temos que pensar que essas pessoas deixam tudo para trás muitas vezes e são obrigadas a recomeçar do zero. Sem contar o ganho cultural que eles podem trazer numa convivência com os brasileiros, muitos são especialistas e com formações muito boas, o que pode ser excelente para as empresas", afirma Almeida.

Na plataforma Empresas com Refugiados, são apresentados casos de sucesso na contratação de refugiados, além de uma série de dados e um minidocumentário que visam mostrar o que a legislação determina em relação aos refugiados e as boas práticas já adotadas.

"A nossa legislação é ótima. Além de criar uma cultura e mostrar os ganhos que as empresas podem ter ao contratar um refugiado, precisamos trabalhar para dar escala a esse processo e também tirar as travas que existem hoje", diz Carlo Pereira, secretário-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, que conta hoje com 13 mil membros em quase 80 redes locais, que abrangem 160 países.

Segundo ele, que recentemente comandou em São Paulo fórum de investimento para mostrar os ganhos quando se investe nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e já conseguiu emprego para 50 refugiados, as grandes travas estão em questões que envolvem documentações, como a exigência de diplomas e certificados, e na dificuldade de revalidar o diploma no Brasil.

A ONU Mulheres, que concluiu a terceira edição do programa Empoderando Refugiadas -que já beneficiou 130 mulheres de Colômbia, Síria, Moçambique, República Democrática do Congo e Venezuela-, diz que a atuação das entidades, antes centrada nos eixos de São Paulo e Rio, que serviam de porta de entrada para imigrantes e refugiados no país, agora é mais ampla.

"Países que trabalham e aceitam a diversidade são os que possuam maior PIB, registram as maiores lucratividades e obtêm os melhores desempenhos", afirma Adriana Carvalho, gerente dos Princípios de Empoderamento da Mulher da ONU.

"Os refugiados e, em especial, as mulheres refugiadas são fruto de desigualdades históricas. No caso das mulheres, as dinâmicas, que envolvem filhos, violências sofridas e desamparo, são mais complexas, por isso exigem processos fora do padrão. E a gente tem que entender que, quando a gente muda uma regra ou um sistema para abrigar uma pessoa que está à margem, essa regra e esses sistemas ficam melhores para todo mundo", afirmou Adriana.