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Comissão especial da Câmara

Novo texto da reforma reduz espera de professores pela aposentadoria

Isso ocorre por causa da criação de uma nova transição -regras que permitem que quem já está no mercado de trabalho consiga se aposentar antes do que será exigido para os novos trabalhadores

Publicado em 

28 jun 2019 às 20:52

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 20:52

Comissão Especial da Reforma da Previdência da Câmara Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O novo texto da reforma da Previdência, o relatório da comissão especial da Câmara divulgado no último dia 13, reduz o tempo que os atuais professores teriam que esperar para obter sua aposentadoria.
Isso ocorre por causa da criação de uma nova transição -regras que permitem que quem já está no mercado de trabalho consiga se aposentar antes do que será exigido para os novos trabalhadores.
O relatório também alterou as idades de aposentadoria da professora mulher, tanto nas regras definitivas quanto as de transição.
Na proposta original enviada pelo governo Bolsonaro, professores homens e mulheres se aposentariam com a mesma idade, aos 60. No novo texto, a idade mínima para mulheres passou a ser 57.
Pela regra vigente hoje, professores do setor privado se aposentam sem idade mínima, ao cumprir o tempo mínimo de contribuição: 25 anos para mulheres e 30 para homens.
No setor público, o tempo de contribuição é o mesmo, mas é preciso atingir 50 anos (mulheres) ou 55 anos de idade (homens).

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