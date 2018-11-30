Novo terminal do Porto de Vitória terá R$ 128 milhões em investimentos

Porto de Vitória Crédito: Secretaria de Portos

O Porto de Vitória vai receber R$ 128 milhões em investimentos para a construção do Terminal de Granéis Líquidos (TGL). Os recursos serão aplicados em 25 anos pela empresa que vencer o processo de licitação.

A área é greenfield, ou seja, não tem nenhum equipamentos de armazenagem, o que vai exigir da companhia que arrematar o terreno, localizado em Capuaba, em Vila Velha, obras para erguer a estrutura do zero.

Segundo o gerente de Portos Organizados da Agência Nacional de Transporte Aquaviários, Renato Borges, durante workshop do Ministério dos Transportes, o terminal terá uma receita bruta operacional de aproximadamente R$ 1 bilhão em 25 anos.

O edital com as regras da disputa pela área será publicado nesta sexta-feira (dia 30). As corporações interessadas no espaço terão entre 28 de janeiro e 15 de fevereiro para solicitar a Antaq esclarecimentos. O leilão está previsto para ocorrer na B3 no dia 22 de março.

Quem ganhar a concorrência pagará a União um preço fixo mensal de R$ 53.933,54 pelo arrendamento. Ainda terá que arcar com uma tarifa mensal de R$ 4,05 por cada tonelada movimentada, que vai garantir ao governo federal uma receita estimada de R$ 2,3 milhões ao ano. A expectativa é que passem pelo terminal 574.640 toneladas por ano de gasolina, álcool, diesel e biodiesel.

De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), os combustíveis serão drenados dos navios, no novo Cais de Atalaia em construção, sendo transferidos por meio de dutos até TGL, que terá capacidade de armazenar 60 mil metros cúbicos.

A Codesa também afirma que serão gerados 450 empregos diretos e indiretos durante as obras de instalação, além de 300 oportunidades de trabalho na operação.