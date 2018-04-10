Nova fábrica de roupas no ES vai abrir 200 vagas de emprego

Fábrica de roupas da PW Brasil Export em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado Crédito: Divulgação/PW Brasil

Foi inaugurada nesta terça-feira (10) pela PW Brasil Export uma nova fábrica de tecidos e confecção em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A nova unidade irá funcionar em uma área de 24 mil metros quadrados e, quando estiver funcionando em capacidade plena, deve empregar cerca de 250 pessoas.

Somente nesse primeiro ano de operação, a fábrica terá 100 funcionários, sendo que metade dessas vagas já foram preenchidas. As principais oportunidades são para as funções de costureira, mecânico de máquina, operadores de máquina, encarregado de produção e cortador de tecidos. Os interessados podem enviar currículo para o e-mail [email protected]

A instalação da unidade começou em 2014 e contou com investimentos de aproximadamente R$ 15 milhões. A fábrica produzirá roupas das marcas Missbella e Vide Bula para vendas em todo o Brasil. A estimativa da empresa é de que sejam confeccionadas aproximadamente 30 mil peças por mês.

De acordo com o diretor-presidente do grupo, Paulo Vieira, a expectativa é que a unidade opere em plena capacidade em 2019. "Inauguramos com 50 funcionários, que já estavam conosco na fase de teste nos últimos meses, e agora vamos ampliar para 100 até o final do ano, indo para 250 quando estivermos operando com toda capacidade, o que prevemos dentro do nosso planejamento estratégico para o ano que vem, mas dependerá, logicamente, do mercado".

A fábrica está enquadrada no programa de incentivo Compete e conta com a parceria do Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). Além de Baixo Guandu, a PW Brasil Export conta com uma fábrica em Colatina, que funciona desde 2003 e emprega cerca de 300 trabalhadores. A empresa foi fundada em 1982.

De acordo com Paulo, a unidade de Colatina terá como foco a produção de jeans, enquanto a de Baixo Guandu terá linha industrial voltada para malharia e produção de panos leves. Ele explica que a cidade foi escolhida para receber o empreendimento por reunir vários atrativos, como estar incluída na região da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

"O Espírito Santo tem um bom ambiente industrial, com segurança jurídica. Além disso, tem um programa de interiorização do governo que procura direcionar projetos assim para regiões ainda não industrializadas, como Baixo Guandu, que é uma cidade que está na área da Sudene, possui mão de obra qualificada, e fica a apenas 46 km da nossa matriz", afirma.

SAIBA MAIS

Vagas



Neste ano

Já foram preenchidas 50 vagas e outras 50 serão abertas.

Em 2019

Mais 150 postos de trabalho devem ser criados com o funcionamento da empresa na capacidade plena.

Funções



Oportunidades

As chances são para costureira, mecânico de máquina, operadores de máquina, encarregado de produção e cortador de tecidos.

Currículo