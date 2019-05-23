Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Natura compra Avon e se torna 4ª maior empresa do segmento de beleza
Troca de ações

Natura compra Avon e se torna 4ª maior empresa do segmento de beleza

Com a aquisição, a Natura passa a ter faturamento anual de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 4 bilhões), mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países

Publicado em 

22 mai 2019 às 21:48

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 21:48

Natura compra Avon e se torna 4ª maior empresa do segmento de beleza Crédito: Pixabay
A Natura confirmou a aquisição da Avon em uma operação de troca de ações. Combinadas, as duas empresas formam o quarto maior grupo exclusivo de beleza no mundo, informaram em comunicado nesta quarta-feira (22).
Com a aquisição, a Natura passa a ter faturamento anual de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 4 bilhões), mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países.
A companhia espera que a combinação dos negócios resulte em sinergias estimadas entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões anuais que serão parcialmente reinvestidos na companhia para aumentar sua participação nos canais digitais e mídias sociais, em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de marca e expansão da presença geográfica do grupo.
Segundo disse em nota para a imprensa Roberto Marques, presidente executivo do Conselho da Natura, a aquisição significa um passo para construir um grupo global e multimarcas.
"Juntos, aprimoraremos nossas crescentes capacidades digitais, nossa rede social de Consultoras e Representantes e alavancaremos nossa presença global de lojas e marcas diferenciadas, conectando e influenciando milhões de consumidores com diferentes perfis diariamente, tornando nosso grupo único."
Mirando essa internacionalização, a Natura já havia adquiridos as marcas internacionais Aesop, em 2013, e The Body Shop, em 2017.
Segundo dados da consultoria Euromonitor, a Natura é a maior empresa em participação de seu segmento de mercado no Brasil, com 11,9% das vendas do setor de beleza e cuidados pessoais. A Avon ocupa a 7ª posição, com 4,7% das vendas.
Globalmente, Natura tem 1,4% do mercado e Avon 1,2%, informa a consultoria.
Segundo a Euromonitorem termos de participação de mercado, o setor é liderado pela francesa L'Oréal, seguida pela Procter & Gamble e pela Unilever.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados