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Mudança no ranking

Musk perde primeiro lugar na lista da Forbes dos mais ricos do mundo

Fundador da Tesla foi ultrapassado pelo francês Bernard Arnault, CEO da maior empresa de artigos de luxo do mundo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2023 às 16:10

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 16:10

SÃO PAULO - O empresário Elon Musk deixou o posto de pessoa mais rica do mundo, segundo a lista compilada pela revista Forbes divulgada na quarta-feira (1°). O fundador da Tesla perdeu a liderança do ranking para o francês Bernard Arnault, CEO da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo, com cerca de 70 marcas de moda e cosméticos, incluindo Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon e Sephora.
fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk viu sua fortuna diminuiu por conta da queda no preço das ações da Tesla Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
Arnault, no topo da lista, tem fortuna de US$ 213,3 bilhões, segundo estimativa desta quinta-feira (2), do ranking em tempo real da revista. Musk aparece em segundo lugar, com uma fortuna estimada em US$ 183,5 bilhões.
Segundo a publicação, Musk permaneceu no posto de pessoa mais rica do mundo até dezembro do ano passado, quando sua fortuna diminuiu por conta da queda no preço das ações da Tesla. As ações da empresa caíram mais de 50% desde o pico em novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2023.
Bernard Arnault, CEO da LVMH
No topo da lista, Bernard Arnault  tem fortuna de US$ 213,3 bilhões, segundo estimativa da Forbes Crédito: Divulgação
A revista destaca que dois bilionários deixaram o top 10 da lista dos mais ricos. Mark Zuckerberg, presidente da Meta, holding de FacebookInstagram e WhatsApp, era a quinta pessoa mais rica do mundo em março de 2021, com fortuna de US$ 97 bilhões. Com a queda de mais de 40% das ações da empresa desde então, Zuckerberg hoje aparece na 22ª posição, com US$ 55,2 bilhões.
O indiano Gautam Adani, do Grupo Adani, que chegou a ocupar a 3ª posição no ranking das pessoas mais ricas do mundo, acabou saindo do top 10 na quarta-feira (1º), após o conglomerado ser acusado de fraude pela empresa de investimentos norte-americana Hindenburg Research.
Nesta quinta-feira (2), ele aparece na 16ª posição, com fortuna estimada em US$ 64,6 bilhões.
Veja quem ocupa nesta quinta-feira (2) as dez primeiras posições do ranking em tempo real dos mais ricos do mundo:
  • Nome / Fortuna estimada
  • 1º) Bernard Arnault - US$ 213,3 bilhões
  • 2º) Elon Musk - US$ 183,5 bilhões
  • 3º) Jeff Bezos - US$ 128,3 bilhões
  • 4º) Larry Ellison - US$ 114 bilhões
  • 5º) Warren Buffett - US$ 108 bilhões
  • 6º) Bill Gates - US$ 105,2 bilhões
  • 7º) Carlos Slim Helu - US$ 92,2 bilhões
  • 8º) Larry Page - US$ 87 bilhões
  • 9º) Sergey Brin - US$ 83,4 bilhões
  • 10º) Mukesh Ambani - US$ 82,9 bilhões

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