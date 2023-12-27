Morre o empresário Jacob Barata, 'rei dos ônibus', no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - O empresário Jacob Barata morreu na manhã desta quarta-feira (27), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Barata estava internado no Hospital Copa Star. A morte foi confirmada pelo hospital, mas a causa não foi divulgada.

Conhecido como o "Rei dos Ônibus", o empresário foi dono de império de companhias do Grupo Guanabara. O bloco empresarial é um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros do Brasil.

Causa da morte de Jacob Barata não foi divulgada Crédito: Redes Sociais/Reprodução

São mais de 20 empresas que fazem transporte urbano, intermunicipal e interestadual, distribuídas em ao menos oito estados. Só no Rio, a família Barata controla 11 empresas.

Natural de Belém (PA), o magnata nasceu em 13 de agosto de 1932. Ele passou a infância na capital do Pará e, aos 18 anos, começou sua carreira no Rio no ramo de transportes.