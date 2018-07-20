Morre Helmut Meyerfreund, ex-presidente da Chocolates Garoto

Helmut Meyerfreund, ex-presidente da Chocolates Garoto Crédito: Gabriel Lordêllo/ Arquivo A GAZETA

O ex-presidente da Chocolates Garoto, Helmut Meyerfreund, 82 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (20), em São Paulo. O corpo virá para o Espírito Santo e o enterro será no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, neste domingo (22). O velório acontece a partir de 9h e o sepultamento será às 12h.

Querido pelos funcionários, Helmut Meyerfreund foi o grande responsável pela expansão e crescimento da Chocolates Garoto.

O empresário morava em São Paulo e estava em estado avançado de Alzheimer. Meyerfreund já não reconhecia as pessoas.

DESPEDIDA

Muito emocionada, a ex-secretária que trabalhou com ele por 28 anos, Petra Günter Vieira, confirmou a morte ao Gazeta Online. "Ele faleceu às 7h da manhã, em São Paulo. O corpo será trazido para cá, mas ainda não tem a hora certa porque estão com dificuldade de voo para fazer o traslado".

ALZHEIMER

Petra soube da morte pelo filho do empresário, Victor Meyerfreund. "Todos as pessoas que estou ligando estão se emocionando muito, só que para ele foi um descanso, porque a doença já tinha avançado muito. Então ele descansou. Ele foi tranquilo, foi sereno. Já tem quase 15 anos que ele estava com a doença (Alzheimer)", contou.

De acordo com Petra, os médicos já tinham preparado a família e a causa da morte foi o quadro final de Alzheimer. "Eles já estavam preparados que seria a qualquer momento. Os médicos já tinham preparado. Todo mundo já estava meio de sobreaviso".

BONDADE

Era uma pessoa de um coração que não tinha igual. Muito humano. Muito humilde. Muito igual a gente, não tinha diferença. Vivia tudo muito intensamente. Eu sempre mexi com ele e falei que ele realmente era o garoto. Ele sempre foi uma pessoa de coração muito bom, não tinha maldade no coração Petra, ex-funcionária

MORTE DA ESPOSA

Helena e Helmut Meyerfreund em 2008 Crédito: Divulgação - Jornal A Gazeta

Em 2013, aos 70 anos, a esposa do ex-presidente da Garoto, Helmut Meyerfreund, morreu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ela lutava contra um câncer desde 2009. Helena deixou quatro filhos e, na época, 10 netos.

FINDES DIVULGA NOTA

O Espírito Santo se despede hoje de um dos responsáveis por tornar o Estado uma referência na fabricação de chocolates: Helmut Meyerfreund, filho do fundador da Garoto.

Durante os 40 anos que esteve à frente da empresa, ampliou e modernizou as instalações e processos produtivos, adotou políticas comerciais, fez ajustes importantes no sistema de logística e distribuição e consolidou a Garoto entre as 10 maiores fábricas de chocolate do mundo, com produtos presentes em mais de 50 países.

A Medalha de Ordem do Mérito Industrial da CNI, recebida por ele em 1992, foi a primeira concedida a um capixaba. Helmut construiu uma linda história que aliou, em um só tempo, amor à marca e um raro senso empreendedor, ajudando a mostrar que a arte da gestão vai muito além de números objetivos : tem também a ver com sentimentos e valores humanos.

Toda nossa solidariedade aos familiares diante dessa perda irreparável.

Léo de Castro - Presidente da Findes

CRIAÇÃO DA CHOCOLATES GAROTO

Hoje pertencente ao grupo Nestlé, a Chocolates Garoto nasceu em 16 de agosto de 1929 como uma fábrica de balas, a H. Meyerfreund & Cia., em um galpão localizado na Prainha. A empresa foi fundada pelo imigrante alemão Henrique Meyerfreund, pai de Helmut.

As primeiras balas eram vendidas por meninos, em tabuleiros, nos pontos de bonde de Vila Velha e assim logo passaram a ser chamadas balas Garoto. Em 1962, a H. Meyerfreund transforma-se em uma sociedade anônima de capital fechado: a Chocolates Garoto S/A.

Ainda na década de 1960, os filhos de Henrique Meyerfreund  Helmut e Ferdinand  passaram a dividir responsabilidades com o pai. A partir de 2002, a empresa passou a pertencer à multinacional Suíça Nestlé, que dá continuidade ao segmento da marca e dos produtos.

Com informações do Jornal A GAZETA

"UM HOMEM IMPRESSIONANTE"

Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, a ex-jornalista de A GAZETA Denise Zandonadi, que acompanhou de perto o processo de venda da Garoto e atuação do empresário, fez um resumo da trajetória de sucesso de Helmut Meyerfreund.

"Ele era um homem impressionante. Foi seu pai quem fundou a fábrica de balas e foi com ele que aprendeu a administrar a empresa. Aquela famosa pastilha forte da marca Garoto foi uma das primeiras balas que a fábrica produziu. Mas quando Helmut herdou a companhia, também passou a produzir chocolates.

Como a família é descendente de alemães, ele acabou indo estudar Engenharia na Alemanha, de onde voltou entusiasmado, com ideias para novos equipamentos e de modernização da empresa. Foi assim que ele desbravou o mercado até chegar ao ponto de fazer da companhia uma marca moderna e avançada, com o chocolate tão reconhecido que chegou a fazer frente às grandes empresas do ramo, como Hershey's, Lacta e Nestlé.

Os produtos fizeram tanto sucesso que acabaram sendo exportados. Porém, após alguns anos, a fábrica acabou sendo vendida. Desentendimentos entre familiares interferiram nos negócios.

Helmut também era conhecido por ter desenvolvido um relacionamento mais próximo de seus funcionários. Não é mentira a história de que ele conhecia mesmo os colaboradores. Ele era muito querido e conhecia cada processo do funcionamento da fábrica.

Como repórter, acompanhei todo o processo de venda da Garoto. Foi nós quem demos a primeira notícia, mesmo sendo desmentida várias vezes. Mas o Helmut já não estava mais na presidência. O que posso dizer é que ele era um executivo com sensibilidade e dedicação, sempre interessado nos assuntos diversos da empresa, além de uma postura digna com seus funcionários".

"Levou para o mundo o nome do nosso Estado"

O presidente da Assembleia Legislativa e deputado Erick Musso também divulgou uma nota de pesar na tarde desta sexta-feira (20). Confira na íntegra:

"Mais um triste notícia e uma grande perda para o Espírito Santo. Faleceu hoje Helmut Meyerfreund, ex-presidente da Chocolates Garoto. Um dos mais importantes empresários do país, Helmut levou para o mundo o nome do nosso Estado através da Fábrica de Chocolates Garoto. Além de um grande empreendedor, era conhecido por todos por aliar sua gestão a valores como a humildade e generosidade. À família, os nossos mais profundos sentimentos."

"Um grande amigo"

O governador Paulo Hartung também emitiu uma nota sobre a morte de Helmut Meyerfreund. Confira:

"Foi com muita tristeza que recebi a notícia sobre o ex-presidente da Chocolates Garoto Helmut Meyerfreund. Um grande amigo, esportista e incentivador de hábitos saudáveis. Em 1989, durante sua gestão, foi criada a"Corrida Rústica", atual Dez Milhas Garoto,para celebrar o aniversário de 60 anos da empresa.

O Espírito Santo perde uma de suas mais importantes lideranças empreendedoras, responsável pela expansão da marca Garoto e pela projeção do nosso Estado em todo o país e internacionalmente.

Suas iniciativas e exercício de liderança coletiva deixam um importante legado e exemplo de determinação, especialmente, nesse momento difícil que o país está vivenciando.