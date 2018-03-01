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Políticas de melhora

Ministro do Planejamento diz que PIB terá alta de 3% em 2018

Dyogo Oliveira comemora crescimento em 2017

Publicado em 01 de Março de 2018 às 14:13

Publicado em 

01 mar 2018 às 14:13
Ministro do Planejamento Dyogo Oliveira Crédito: Reprodução/Web
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, comemorou o crescimento de 1% da economia em 2017 por meio do Twitter. Em mensagem publicada na rede social, ele afirmou que o resultado decorre das políticas que foram adotadas pelo governo e da melhora das condições econômicas do país. Segundo Oliveira, esse cenário inaugura um novo ciclo de crescimento que terá continuidade em 2018, quando a economia deverá crescer 3%.
Esta foi a primeira alta do Produto Interno Bruto (PIB) depois de dois anos de queda. Em 2016, por exemplo, a economia teve retração de 3,5%. O resultado de 2017 foi o melhor desde 2013.
“Implementação de diversas reformas, em vários setores, a estabilização da economia, o controle da inflação, redução de juros e reformas do marco legal, inclusive a trabalhista. Esse conjunto de ações levou a economia a sair da maior recessão da história para um crescimento de 1% em 2017”, publicou Oliveira.
O ministro também destacou que o consumo das famílias contribuiu para a volta do crescimento e que isso ocorreu, em parte, devido a medidas adotadas pelo governo, como a liberação de recursos do FGTS e do PIS/Pasep:
“A recuperação do consumo é resultado da melhora das condições do mercado de trabalho, redução da inflação, o gera crescimento da renda real, e medidas como a liberação do FGTS e PIS/Pasep, que colocaram dinheiro na mão do trabalhador para quitar contas e abrir espaço para consumo”.
“Expansão do crédito, volta do investimento, manutenção da inflação baixa e principalmente melhora da renda são elementos que levarão a um crescimento do PIB de 3% em 2018”, concluiu Oliveira.

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