Ministro do Planejamento diz que PIB terá alta de 3% em 2018

Ministro do Planejamento Dyogo Oliveira Crédito: Reprodução/Web

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, comemorou o crescimento de 1% da economia em 2017 por meio do Twitter. Em mensagem publicada na rede social, ele afirmou que o resultado decorre das políticas que foram adotadas pelo governo e da melhora das condições econômicas do país. Segundo Oliveira, esse cenário inaugura um novo ciclo de crescimento que terá continuidade em 2018, quando a economia deverá crescer 3%.

Esta foi a primeira alta do Produto Interno Bruto (PIB) depois de dois anos de queda. Em 2016, por exemplo, a economia teve retração de 3,5%. O resultado de 2017 foi o melhor desde 2013.

“Implementação de diversas reformas, em vários setores, a estabilização da economia, o controle da inflação, redução de juros e reformas do marco legal, inclusive a trabalhista. Esse conjunto de ações levou a economia a sair da maior recessão da história para um crescimento de 1% em 2017”, publicou Oliveira.

O ministro também destacou que o consumo das famílias contribuiu para a volta do crescimento e que isso ocorreu, em parte, devido a medidas adotadas pelo governo, como a liberação de recursos do FGTS e do PIS/Pasep:

“A recuperação do consumo é resultado da melhora das condições do mercado de trabalho, redução da inflação, o gera crescimento da renda real, e medidas como a liberação do FGTS e PIS/Pasep, que colocaram dinheiro na mão do trabalhador para quitar contas e abrir espaço para consumo”.