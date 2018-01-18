Mesmo com queda de aluguel, empresas oferecem até primeiro mês grátis

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Embora o preço médio dos aluguéis tenha caído cerca de 8,5% na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com dados do Índice FipeZap, o mercado carioca ainda não reagiu efetivamente a essa alteração nos números. Essa é a avaliação de Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio. Segundo ele, as perspectivas são de melhora, mas o início do ano, até o fim do carnaval, é tradicionalmente um período de baixas assinaturas de contrato. Como chamariz para atrair novos locatários, empresas têm oferecido desde o congelamento de reajustes anuais até a primeira mensalidade do aluguel grátis.

O levantamento também revela que, em dezembro de 2017, o número de ofertas de locação registradas no Rio alcançou a quantidade de 27.910 residenciais. A parcela de imóveis que estão à espera de locação — a chamada taxa de vacância residencial — chegou a 14,6% no Rio em novembro de 2017, conforme relatório divulgado pela Apsa. Após meses de altas consecutivas, alcançando o maior patamar em setembro do ano passado com 14,9%, o número atual representa uma estabilidade, já que a taxa de novembro foi igual a de outubro.

Na tentativa de manter os inquilinos nos imóveis já alugados ou de ocupar os que ainda estão vazios, algumas empresas têm feito ofertas e negociações para que os imóveis não fiquem sem uso.

— Já fechamos alguns contratos na cidade em que o primeiro mês de aluguel é oferecido gratuitamente — diz Edilson Parente, vice-presidente comercial da administradora Renascença.

Além de parcela grátis, algumas empresas também oferecem vantagens na hora da renovação de contrato para quem mantém os pagamentos em dia.

— Os locatários que pagam pontualmente ganham descontos no ato da renovação contratual e também ficam isentos de reajustes anuais nos contratos — explica Paulo Sergio Santos, diretor da Holística Gestão Patrimonial.

Schneider relembra que nos últimos três anos a oferta de imóveis residenciais para aluguel cresceu muito, impulsionada por dois fatores: a valorização do preço dos aluguéis e o fato de a cidade ter sediado os jogos olímpicos de 2016. Esses fatores motivaram uma maior entrada de imóveis no mercado.