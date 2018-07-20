Mercado de trabalho registra saldo negativo de 661 postos em julho

Carteira de Trabalho e Previdência Social Crédito: Reprodução internet

Depois de cinco meses consecutivos de criação de emprego, o mercado de trabalho formal registrou em junho saldo líquido (admissões menos demissões) negativo de 661 postos. É o pior resultado para o mês nos últimos dois anos. No mesmo período de 2017, foram gerados 9.861 postos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

O mercado de trabalho começou o ano aquecido, mas está em processo de desaceleração. Em maio, foram criados 33.659 empregos. Um dos motivos foi a greve dos caminhoneiros, além de incertezas na economia.