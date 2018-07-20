Mercado de trabalho registra saldo negativo de 661 postos em julho

Depois de cinco meses consecutivos de criação de emprego, o mercado de trabalho formal registrou em junho saldo líquido (admissões menos demissões) negativo de 661 postos. É o pior resultado para o mês nos últimos dois anos. No mesmo período de 2017, foram gerados 9.861 postos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.
O mercado de trabalho começou o ano aquecido, mas está em processo de desaceleração. Em maio, foram criados 33.659 empregos. Um dos motivos foi a greve dos caminhoneiros, além de incertezas na economia.
De acordo com o Caged, o melhor desempenho para o mês de junho foi registrado em 2008, quando foram abertas 309.442 vagas. Já o pior resultado ocorreu em 2015, quando foram fechados 111.199 postos, reflexo da recessão da economia brasileira.