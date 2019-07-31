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Trabalhadores

Massa de salários em circulação na economia cresce R$ 4,811 bi em 1 ano

Uma alta de 2,4% no trimestre encerrado em junho de 2019 em relação ao mesmo período de 2018

Publicado em 

31 jul 2019 às 14:35

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 14:35

Massa de salários em circulação na economia cresce R$ 4,811 bi em 1 ano Crédito: Reprodução/Pixabay
A massa de salários em circulação na economia cresceu R$ 4,811 bilhões no período de um ano, para R$ 208,435 bilhões, uma alta de 2,4% no trimestre encerrado em junho de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, puxada pelo aumento no número de pessoas trabalhando. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com o trimestre terminado em março, a massa de renda real subiu 0,2%, com R$ 427 milhões a mais. O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve queda de 1,3% na comparação com o trimestre até março, R$ 31 a menos. Em relação ao trimestre encerrado em junho do ano passado, a renda média diminuiu 0,2%, para R$ 2.290, R$ 5 a menos que o salário de um ano antes.

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