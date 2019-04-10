Mais de mil pessoas em fila para 75 vagas de emprego temporário no ES

Fila no Sine da Serra tem mais de mil pessoas em para 75 vagas Crédito: Internauta/Gazeta Online

Mais de mil pessoas formaram uma longa fila no Sine da Serra, em Portal de Jacaraípe, após uma empresa de metalmecânica anunciar a realização de um processo seletivo para preencher 75 vagas temporárias de emprego. A coordenação do Sine informou que cerca de 200 pessoas na fila passaram a noite desta terça (09) na fila.

Segundo o coordenador do Sine da Serra, Marlon Amorim, estima-se que 1.100 pessoas estão na fila, que ainda cresce. As vagas são para ajudante de carga e descarga, auxiliar de topografia, caldeireiro, carpinteiro, eletricista montador, encanador, encarregado de solda, maçariqueiro, mecânico ajustador, mecânico montador, montador de andaime, montador, sinaleiro (rigger), soldador e topógrafo.

"Nós temos um quantitativo de atendimento de 300 a 400 pessoas por dia, e hoje esse quantitativo está multiplicado por dois ou três. A informação é que, desde ontem (terça), já tinham mais de 200 pessoas na fila de madrugada e hoje, quando chegamos aqui, cerca de mil, mil e cem pessoas. As vagas temporárias são de 60 a 90 dias e a previsão é para começar na próxima semana", diz o coordenador.

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O encarregado de montagem Cleiton Vaz é um dos trabalhadores que busca por mais uma oportunidade depois de concluir outro contrato temporário, que durou quatro meses, no último dia 3 deste mês.

"A fila está enorme e toda hora chega gente. Eu trabalho há 10 anos em usinas e a gente fica à mercê desse tipo de trabalho temporário, esse rodízio de trabalhador. Eu sou qualificado e estou desempregado desde o dia 3 depois de um contrato temporário também, de quatro meses. Eu sou encarregado de montagem e estou aqui para tentar a vaga de caldeireiro, que é abaixo da minha função, que não foi disponibilizada", afirma Cleiton.

VAGAS PREENCHIDAS

O coordenador do Sine explica o processo para garantir a vaga. Os trabalhadores, assim que são chamados pelas senhas, entregam a documentação, realizam a entrevista e, se tiverem a experiência necessária, já saem contratados.

Foi isso que aconteceu com o soldador Paulo Sousa Silva, de 41 anos. Ele foi a quarta pessoa a chegar na fila, que enfrenta desde as 20h desta terça, e conseguiu uma das vagas após quatro meses desempregado. Agora ele tem esperança de ser contratado depois do trabalho temporário.

"Estou me sentindo muito realizado, em primeiro lugar quero agradecer a Deus, e agora é trabalhar conforme os preceitos da firma para gente sair de temporário para ficar permanente", diz.