Mais de 3 milhões ainda não entregaram o Imposto de Renda

A expectativa é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração dentro do prazo Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Mais de 3 milhões de contribuintes ainda não enviaram para a Receita Federal a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. De acordo com o boletim divulgado pela Receita, até as 10h desta terça-feira (30), 27.344.190 documentos foram recebidos pelos sistemas da Receita.

Segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, a expectativa é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração dentro do prazo, que se encerra às 23h59m59s.