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Receita Federal

Mais de 3 milhões ainda não entregaram o Imposto de Renda

Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 17:33

Publicado em 

30 abr 2019 às 17:33
A expectativa é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração dentro do prazo Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Mais de 3 milhões de contribuintes ainda não enviaram para a Receita Federal a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. De acordo com o boletim divulgado pela Receita, até as 10h desta terça-feira (30), 27.344.190 documentos foram recebidos pelos sistemas da Receita.
Segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, a expectativa é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração dentro do prazo, que se encerra às 23h59m59s.
Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido, alerta a Receita Federal.
> Pessoas curadas de doenças têm isenção de Imposto de Renda

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