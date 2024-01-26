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Sem interferência presidencial

Lula desiste de Mantega na Vale e ações da mineradora sobem

Desistência de ex-ministro de ocupar o comando da empresa foi articulada junto com o presidente Lula
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2024 às 15:12

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 15:12

SÃO PAULO - As ações da Vale aceleraram o movimento de alta perto das 13h30 desta sexta-feira (26) com a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula de Silva (PT) desistiu de emplacar o seu ex-ministro Guido Mantega na presidência da mineradora.
Às 14h29, os papéis da mineradora subiam 1,94%, a R$ 69,69 cada um. O Ibovespa tinha ganhos 0,59%, ade 128.927 pontos.
Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Mantega vai divulgar uma carta ainda nesta sexta-feira (26) afirmando que abre mão de ocupar um cargo na Vale, em um movimento articulado junto com o presidente Lula.
Guido Mantega, ex-ministro
Guido Mantega vai divulgar carta de desistência Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A ideia do governo é que isso seja interpretado como uma sinalização para a mineradora privada escolher um outro nome para o cargo de presidente, sem reconduzir Eduardo Bartolomeo, que ocupa o posto atualmente.
O movimento também foi articulado com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia).
A mineradora privada começou a debater nesta semana sobre o comando da companhia nos próximos três anos, com a avaliação de comitê interno sobre a possível recondução do presidente atual.
Nas últimas semanas, membros do governo e aliados do petista fizeram uma ofensiva em defesa do nome de Mantega, enquanto os principais acionistas da companhia, como Bradesco, resistiam à indicação.

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