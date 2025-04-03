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INSS

Lula assina decreto que antecipa 13° para aposentados e pensionistas; veja datas

Anúncio foi feito em um evento para mostrar os feitos do governo em meio a queda de popularidade do presidente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2025 às 13:38

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 13:38

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou decreto que antecipa o 13º salário a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nesta quinta-feira (3), durante a cerimônia "O Brasil dando a volta por cima", que celebra os dois anos do atual governo. De acordo com informações do evento, a primeira parcela da antecipação será paga em abril, e a segunda, em maio deste ano.
Na solenidade em Brasília, Lula fez um breve discurso na presença de autoridades.
A cerimônia exaltou programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, o Pé-de-Meia e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de iniciativas como a valorização do salário mínimo e obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

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