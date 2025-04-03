Lula assina decreto que antecipa 13° para aposentados e pensionistas; veja datas

Na solenidade em Brasília, Lula fez um breve discurso na presença de autoridades.

A cerimônia exaltou programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, o Pé-de-Meia e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de iniciativas como a valorização do salário mínimo e obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).