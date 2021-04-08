Instagram e Facebook apresentam instabilidade, relatam internautas

Instagram e Facebook apresentaram instabilidade Crédito: Befunky

Usuários relataram instabilidade nas redes sociais Instagram e no Facebook no começo da noite desta quinta-feira (8). Segundo relatos no Twitter, ambas as redes apresentam mensagens de erro e não atualizam o feed.

A plataforma Downdetector, que reúne notificações sobre falhas, acumula mais de 17 mil relatos de problemas com o Instagram desde às 18h. Já com o Facebook, as queixas chegam a cerca de 10 mil.

Alguns se queixaram ainda de problemas no WhatsApp, que também pertence ao Facebook. Neste caso, o Downdetector soma menos de 1 mil notificações desde o início da noite.