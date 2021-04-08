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Problemas

Instagram e Facebook apresentam instabilidade, relatam internautas

A plataforma Downdetector, que reúne notificações sobre falhas, acumula mais de 17 mil relatos de problemas com o Instagram desde às 18h. Já com o Facebook, as queixas chegam a cerca de 10 mil

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2021 às 19:27
Instagram e Facebook apresentaram instabilidade Crédito: Befunky
Usuários relataram instabilidade nas redes sociais Instagram e no Facebook no começo da noite desta quinta-feira (8). Segundo relatos no Twitter, ambas as redes apresentam mensagens de erro e não atualizam o feed. 
A plataforma Downdetector, que reúne notificações sobre falhas, acumula mais de 17 mil relatos de problemas com o Instagram desde às 18h. Já com o Facebook, as queixas chegam a cerca de 10 mil.

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Alguns se queixaram ainda de problemas no WhatsApp, que também pertence ao Facebook. Neste caso, o Downdetector soma menos de 1 mil notificações desde o início da noite.
O assunto "Instagram" está em primeiro lugar nos trending topics do Twitter no Brasil. Também estavam na lista a hashtag #instagramdown e o nome de Mark Zuckerberg, presidente do Facebook.

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