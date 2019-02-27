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Retificação

Infraero errou ao anunciar novo voo cargueiro de Vitória para Miami

Nesta terça-feira (26), a Infraero fez a retificação da informação: o novo voo, na verdade, é apenas de Miami para Vitória - e não o contrário, como informado anteriormente pela empresa

Publicado em 

26 fev 2019 às 22:57

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 22:57

Aeroporto de Vitória recebe novo cargueiro Crédito: Divulgação | Infraero
Nesta segunda-feira (25), a Infraero se equivocou ao anunciar que o Terminal de Logística de Carga (Teca), do Aeroporto de Vitória, teria um segundo voo semanal de Vitória para Miami, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira (26), a empresa fez a retificação da informação: o novo voo, na verdade, é apenas de Miami para Vitória. Da capital, o cargueiro faz a rota até Viracopos, em São Paulo, e de lá retornará em voo direto para os EUA. 
O voo inaugural aconteceu na quinta-feira (21), em que o cargueiro B767-300F, da empresa ABSA Cargo Airline e com capacidade para 53 toneladas, pousou em terras capixabas. De acordo com a Infraero, com a nova rota, o aeroporto passa a ter dois voos de carga internacional por semana.
> Latam começa a cobrar por escolha de assento em voo internacional
Outra informação retificada pela Infraero é quanto à movimentação registrada em 2018 no Terminal de Logística de Carga (Teca) do Aeroporto de Vitória: o Teca registrou movimentação de aproximadamente 3,7 mil toneladas em atividades de importação e exportação - e não de 1.665 milhões de toneladas como foi informado anteriormente pela empresa. O complexo logístico ocupa mais de 11.900 m², construídos para processamento e armazenagem de carga aérea.
> Voos de Vitória para Buenos Aires a partir do segundo semestre
A Infraero informou, ainda, que atualmente, a maior demanda de importação é representada por produtos e cargas destinadas ao segmento de peças das indústrias de tecnologia, de informática, componentes eletroeletrônicos, matéria-prima para medicamentos e medicamentos propriamente ditos, cosméticos e peças/componentes para a indústria.
Infraero errou ao anunciar novo voo cargueiro de Vitória para Miami
No setor de exportação, os principais produtos que passam pelo Teca de Vitória são: amostras de granito e outros minerais, café, flores e produtos de informática.

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