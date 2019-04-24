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Avianca

Infraero cobrará antes tarifa de operação de voos da Avianca

A medida foi adotada devido à crescente inadimplência da empresa

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 22:50

Publicado em 

23 abr 2019 às 22:50
Avianca Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A Avianca passará a pagar antecipadamente as tarifas de operações nos voos programados da empresa nos aeroportos administrados pela Infraero a partir de quarta-feira (24), informou nesta terça-feira (23) a empresa pública responsável pela administração de dezenas de aeroportos no país e que movimenta cerca de 60% do fluxo de passageiros.
> Avianca deixa sem hotel passageiros com voos atrasados em SP
Segundo a Infraero, a medida foi adotada devido à crescente inadimplência da empresa, que está em processo de recuperação judicial desde dezembro e teve que entregar diversas aeronaves nos últimos dias.
A Infraero informou que o procedimento de cobrança dos valores das tarifas devidas pela operação de aeronaves (pouso e permanência) e pelo embarque de passageiros, recebidas por ocasião da venda do bilhete aéreo, ocorrerá no dia anterior ao da decolagem de cada voo.
> Avianca cancela 22 voos em Vitória até domingo (28)
"Tal medida visa não prejudicar os passageiros, uma vez que a companhia aérea poderá continuar operando, garantindo o compromisso da Infraero de respeito com todos os clientes", diz nota divulgada no portal da empresa pública.

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