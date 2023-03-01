Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • iFood demite 355 funcionários e culpa cenário econômico
Crise na startup

iFood demite 355 funcionários e culpa cenário econômico

Cortes afetaram diferentes áreas da companhia e algumas equipes foram reduzidas em até 30%

Publicado em 01 de Março de 2023 às 19:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mar 2023 às 19:47
O iFood é mais um "unicórnio", startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão, a promover demissões em massa. Nesta quarta (1º), a companhia demitiu 355 pessoas do quadro de 5,1 mil funcionários
Segundo apurou O Estado de S.Paulo, os cortes afetaram diferentes áreas da companhia (algumas equipes foram reduzidas em até 30%). As demissões reforçam um movimento que começou no ano passado. A startup diz que também já havia reduzido as contratações em 50% desde o ano passado.
Aplicativo de entregas Ifood
Aplicativo de entregas Ifood: companhia afirma que o momento econômico pesou na decisão pelas demissões Crédito: Divulgação
Em nota, a companhia afirma que o momento econômico pesou na decisão. "O iFood tomou hoje a difícil decisão de descontinuar algumas posições internas, impactando em postos de trabalho de colaboradores, que ajudaram a escrever a nossa história. O atual cenário econômico mundial tem exigido das empresas ações imediatas na busca por novas rotas para enfrentar essas adversidades", diz a nota.
Os demitidos terão extensão de plano de saúde, auxílio alimentação, suporte para recolocação profissional e doação dos equipamentos de trabalho (computadores e celulares).
O iFood sofreu um revés no começo de fevereiro. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) celebrou um Termo de Compromisso de Cessação (TCC) com a empresa para reduzir o número de restaurantes exclusivos na plataforma.
O acordo veda o estabelecimento de compromisso de exclusividade com redes que somem 30 restaurantes ou mais. O órgão argumentou que a medida se justifica porque essas cadeias são consideradas estratégicas na composição do portfólio de marketplaces de delivery online de alimentação.
A exclusividade de restaurantes é um dos fatores apontados para a saída do Brasil do Uber Eats, além de motivar a disputa entre iFood e Rappi.
Empresas de tecnologia vêm sofrendo pressão com a alta dos juros e o cenário inflacionário, que forçam os negócios de startups a se tornar mais eficientes. Segundo levantamento de O Estado de S.Paulo, somente no Brasil, cerca de 4 mil demissões em massa foram realizadas entre startups "unicórnios", entre as quais 99, Loggi, QuintoAndar e Loft.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tecnologia Startup Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados