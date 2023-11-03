Haddad informará jornalistas sobre novidades em relação a meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a indicar nesta sexta-feira (3) que, quando houver novidade sobre o futuro da meta fiscal do próximo ano, irá reportar à imprensa. Ele foi questionado sobre o tema ao sair do Ministério da Fazenda nesta manhã rumo ao Palácio do Planalto, onde participa de reunião ministerial sobre infraestrutura, que será comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda Crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

"Falei com vocês ontem (quinta) às 14 horas, falei para vocês que, quando tiver novidades, eu falo com vocês", disse a Haddad. Questionado, então, se a meta fiscal, hoje estabelecida com déficit zero para 2024, poderia mudar, o ministro respondeu que "vale o que falei ontem", referindo-se à disposição de comentar o assunto apenas quando tiver algo novo.