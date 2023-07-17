Haddad critica BC e culpa juros altos por queda na prévia do PIB

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , afirmou nesta segunda-feira (17), que o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) veio "como o esperado" diante do patamar "muito elevado" do juro real. Na avaliação de Haddad, que se disse preocupado com a situação, a "pretendida" desaceleração da economia pelo Banco Central , que controla a taxa Selic , "chegou forte".

De acordo com a divulgação feita nesta segunda-feira (17), pelo BC, a economia brasileira apresentou forte contração em maio. O IBC-Br do mês caiu 2%. O IBC-Br é considerado a "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB) e indica a evolução da economia brasileira, mês a mês.

"É como o esperado, né. Muito tempo juro real muito elevado, nós estamos preocupados", respondeu Haddad, segundo quem a pasta tem recebido "muito retorno" de prefeitos e governadores sobre arrecadação. "A nossa mesmo aqui", disse.