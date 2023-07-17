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Desaceleração da economia

Haddad critica BC e culpa juros altos por queda na prévia do PIB

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou forte retração em maio, com queda de 2%

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 15:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2023 às 15:21
BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (17), que o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) veio "como o esperado" diante do patamar "muito elevado" do juro real. Na avaliação de Haddad, que se disse preocupado com a situação, a "pretendida" desaceleração da economia pelo Banco Central, que controla a taxa Selic, "chegou forte".
De acordo com a divulgação feita nesta segunda-feira (17), pelo BC, a economia brasileira apresentou forte contração em maio. O IBC-Br do mês caiu 2%. O IBC-Br é considerado a "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB) e indica a evolução da economia brasileira, mês a mês.
"É como o esperado, né. Muito tempo juro real muito elevado, nós estamos preocupados", respondeu Haddad, segundo quem a pasta tem recebido "muito retorno" de prefeitos e governadores sobre arrecadação. "A nossa mesmo aqui", disse.
"Então, a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte e a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de dez o juro real ao ano. É muito pesado para a economia. Está muito pesado para a economia", disse.

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