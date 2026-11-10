Há muito mais do que a tecnologia por trás da transformação digital

Segundo o especialista, um dos princípios centrais do CIO Codex Framework é compreender o “porquê” antes de definir o “como” e o “quê”. Isso significa que, antes de escolher uma ferramenta, migrar uma plataforma, automatizar um processo ou adotar uma nova tecnologia , as organizações precisam entender com clareza qual problema está sendo resolvido, qual valor se espera gerar e se a empresa possui maturidade para sustentar a mudança.