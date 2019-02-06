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Brasília

Guedes vai apresentar reforma da Previdência no próximo dia 20

A informação é do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que esteve nesta quarta-feira (6) em reunião com o ministro

Publicado em 

06 fev 2019 às 19:15

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 19:15

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar aos governadores a proposta para a reforma da Previdência no próximo dia 20, em Brasília. A informação é do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que esteve nesta quarta-feira (6) em reunião com Guedes, no ministério, em Brasília.
“Não conheço ainda a reforma da Previdência. A gente sabe de alguns pontos que podem ser colocados. O ministro falou de maneira genérica. Não falou ponto a ponto. Vamos ter uma reunião no dia 20 de fevereiro com todos os governadores do Brasil onde o ministro vai efetivamente apresentar qual é sua proposta para Previdência”, disse ao deixar o ministério.
Câmara disse que é preciso fazer a reforma e acrescentou que o déficit na Previdência dos estados é “muito forte”. Segundo ele, em Pernambuco, o déficit da Previdência no ano passado chegou a R$ 2,6 bilhões. “Todos nós sabemos da necessidade de fazer a reforma. O meu partido [PSB] tem objeções a alguns pontos que foram colocados lá atrás - a preocupação com a questão da aposentadoria dos trabalhadores rurais, do BPC [Benefício de Prestação Continuada]. Tudo isso a gente precisa conhecer”, disse.
Segundo o governador, na reunião também foi debatido sobre a necessidade de maior repartição de recursos com estados e municípios, atualmente “concentrados” na União, além da liberação de crédito para o estado.

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