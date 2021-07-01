Guedes diz que CPI "embaralha" e é "perde-perde"

"Um chama o outro de bandido, o outro fala que o outro está matando gente. É um perde-perde geral", afirmou, em evento virtual organizado pelo empresário Abílio Diniz. "Estamos antecipando o ciclo eleitoral, o que não é muito bom para o País O melhor para o País é o ganha-ganha das vacinas e das reformas", completou.