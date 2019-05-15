Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Guedes: correção da tabela do IR reduziria arrecadações em R$ 60 bi
Receita Federal

Guedes: correção da tabela do IR reduziria arrecadações em R$ 60 bi

O presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro que atualizasse a tabela do imposto pela inflação

Publicado em 

14 mai 2019 às 21:45

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 21:45

Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo
O ministro Paulo Guedes (Economia) disse, nesta terça-feira (14), que a correção da tabela do imposto de renda (IR) reduziria a arrecadação dos cofres públicos entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões por ano.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista a uma rádio, neste domingo (12), que pediu a Guedes que atualizasse a tabela do IR pela inflação. Com esta medida, mais pessoas entrariam na faixa de renda isenta do imposto ou em grupos que pagam alíquotas menores.
Guedes, no entanto, não informou qual o período de inflação considerado para calcular um impacto de até R$ 60 bilhões. Ele declarou apenas que essa conta seria "se fizesse uma correção da tabela lá atrás".
Em audiência pública na CMO (Comissão Mista de Orçamento) do Congresso, o ministro disse que, diante do rombo nas contas públicas, a mudança na tributação do imposto de renda não faria sentido já que o governo precisa reduzir gastos. "Se fizesse um negócio desse na hora em que você está falando de fazer uma reforma da Previdência para tentar conseguir R$ 100 bilhões. Você fazendo um sacrifício todo mundo e fala 'atualiza a reforma aí e dá R$ 70 bilhões para todo mundo'. Você perde, começa a confundir as coisas", disse.
Na comissão, ele também foi questionado sobre a reforma tributária. A Câmara prevê iniciar a análise de uma proposta apresentada pelo MDB e inspirada nas ideias do economista Bernard Appy.
Guedes respondeu que analisou o texto que tramita no Congresso e encontrou um problema: a proposta também prevê mudanças nos tributos estaduais e municipais.
Por isso, o ministro acredita que o texto poderá ficar travado no Legislativo por afetar governadores e prefeitos. "Nós achamos mais viável juntar os impostos federais em um IVA [imposto sobre valor agregado]", afirmou o ministro. Na ideia dele, os governadores e prefeitos, então, seriam convidados a fazer parte do imposto único.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Imposto de Renda Paulo Guedes Receita Federal Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados