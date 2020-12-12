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Declaração

Guedes admite antecipar benefícios para atenuar fim do auxílio

Entre as medidas adotadas pelo governo neste ano por causa do novo coronavírus estavam o adiamento do pagamento de tributos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 12:23

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 12:23

Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de audiência pública virtual do Congresso
Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de audiência na Comissão Mista do Congresso que acompanha medidas anticovid Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Após defender o cumprimento do teto de gastos em 2021, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta (11) que o governo tem instrumentos para atenuar o fim do auxílio emergencial em 2021.
"Não descartamos usar ferramentas dentro do teto (a regra que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação). Temos a capacidade de antecipar benefícios, diferir arrecadação de impostos (adiar o pagamento dos tributos). Já fizemos isso neste ano", disse, em audiência na Comissão Mista do Congresso que acompanha medidas anticovid.
Entre as medidas adotadas pelo governo neste ano por causa do novo coronavírus estavam o adiamento do pagamento de tributos (inclusive o Simples Nacional) e a antecipação de benefícios, como o 13º de aposentados e pensionista.

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