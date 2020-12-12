Guedes admite antecipar benefícios para atenuar fim do auxílio

"Não descartamos usar ferramentas dentro do teto (a regra que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação). Temos a capacidade de antecipar benefícios, diferir arrecadação de impostos (adiar o pagamento dos tributos). Já fizemos isso neste ano", disse, em audiência na Comissão Mista do Congresso que acompanha medidas anticovid.