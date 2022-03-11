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Alta do combustível

Grupos de caminhoneiros ameaçam paralisação e deixam governo em alerta

O governo conta com a aprovação de projetos de redução do preço de gasolina e diesel no Congresso para esfriar os ânimos após a alta dos combustíveis divulgada nesta quinta-feira (10)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2022 às 05:47

Publicado em 11 de Março de 2022 às 05:47

Embora não acreditem na repetição de um movimento como o de 2018, aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) ficaram inquietos com a proliferação de áudios e mensagens na tarde desta quinta-feira (10) de líderes de caminhoneiros prometendo paralisação por causa do aumento dos combustíveis.
As ameaças que circularam incluíram bloqueios na BR-163, a rodovia da soja, em Mato Grosso e Pará, e greve de "cegonheiros" no ABC paulista, o que afetaria a indústria automotiva.
O governo conta com a aprovação de projetos de redução do preço de gasolina e diesel no Congresso para esfriar os ânimos. Segundo um ministro, as medidas legislativas "ajudam muito" a conter o desgaste político.
Manifestação dos caminhoneiros no Km 306 da BR 101, em Viana, antigo Posto Flecha
Proliferaram áudios e mensagens na tarde desta quinta-feira (10) de líderes de caminhoneiros prometendo paralisação por causa do aumento dos combustíveis Crédito: Fernando Madeira

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