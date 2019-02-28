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Investimentos

Governo promete concessão da BR 262 no ES para 2019

Em visita ao Estado, ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, prevê ainda ceder para o setor privado gestão da BR 381
Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

28 fev 2019 às 19:58

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 19:58

Obras na BR 262 Crédito: Marcelo Prest
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciou nesta quinta-feira (28), em Vitória, a concessão da BR 262 para o ano que vem. A proposta faz parte do pacote de privatizações que o governo federal tem traçado para o país.
Também está em estudo a proposta de passar para a gestão da iniciativa privada a BR 381, que liga São Mateus a Minas Gerais. Uma consulta pública será aberta entre abril e maio deste ano para tratar do assunto.
As medidas foram anunciadas pelo ministro em coletiva no Palácio Anchieta, durante a assinatura da ordem de serviço para as obras de extensão da BR 447, que vai ligar Viana e a Rodovia Leste-Oeste ao Porto de Capuaba, em Vila Velha.
A obra da 447 vai demorar três anos para a construção de um trecho de quatro quilômetros. A construção custará aos cofres públicos R$ 140 milhões, porém, mais R$ 70 milhões serão usados para pagar desapropriações.
BR 101
Questionado sobre o atraso nas obras de duplicação da BR 101, Freitas afirmou que mais 30 quilômetros, trecho compreendido entre Viana e Guarapari, serão concluídas ainda neste ano. Ele disse que, posteriormente, mais 15 quilômetros também serão entregues.

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