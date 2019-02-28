Governo promete concessão da BR 262 no ES para 2019

Obras na BR 262 Crédito: Marcelo Prest

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciou nesta quinta-feira (28), em Vitória, a concessão da BR 262 para o ano que vem. A proposta faz parte do pacote de privatizações que o governo federal tem traçado para o país.

Também está em estudo a proposta de passar para a gestão da iniciativa privada a BR 381, que liga São Mateus a Minas Gerais. Uma consulta pública será aberta entre abril e maio deste ano para tratar do assunto.

As medidas foram anunciadas pelo ministro em coletiva no Palácio Anchieta, durante a assinatura da ordem de serviço para as obras de extensão da BR 447, que vai ligar Viana e a Rodovia Leste-Oeste ao Porto de Capuaba, em Vila Velha.

A obra da 447 vai demorar três anos para a construção de um trecho de quatro quilômetros. A construção custará aos cofres públicos R$ 140 milhões, porém, mais R$ 70 milhões serão usados para pagar desapropriações.

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