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Auxílio

Governo paga Vale-gás de R$ 112 em dezembro; veja calendário

O Ministério da Cidadania informou nesta sexta (9) que o Vale-gás pago no mês de dezembro será de R$ 112, mesmo valor pago em outubro, quando os beneficiários receberam pela última vez; pagamento começa na segunda (12)

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 09:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 dez 2022 às 09:08
O Ministério da Cidadania informou nesta sexta (9) que o Vale-gás pago no mês de dezembro será de R$ 112, mesmo valor pago em outubro, quando os beneficiários receberam pela última vez. O benefício bimestral é depositado junto com o Auxílio Brasil e começa a ser pago na próxima segunda (12).
Segundo o ministério, 5,95 milhões de famílias serão contempladas com o benefício neste mês, o que equivale a um investimento de R$ 667,2 milhões. O número de famílias beneficiadas diminuiu desde outubro, quando chegou a 5,98 milhões de famílias.
Cozinha
Botijão de gás Crédito: Procon Vitória/PMV
O Vale-gás é pago desde dezembro de 2021, quando o valor era de R$ 51. O benefício é definido de acordo com a média do preço do botijão de 13 kg nos seis meses anteriores. O levantamento é feito pela ANP (Agência Nacional de Gás, Petróleo e Biocombustíveis).

Quem pode receber?

Podem receber o Vale-gás famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal) com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606 neste ano). O valor recebido pelo Auxílio Brasil não é considerado no cálculo.
O programa também contempla famílias que tenham beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) em sua composição. Mulheres chefes de família têm prioridade para receber o benefício, assim como mulheres vítimas de violência.

Como receber?

O valor pode ser sacado, com o Cartão do Cidadão, na agência da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. O benefício também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Calendário de pagamento

Final do NIS - Data do depósito
  • 1 - 12/dez.
  • 2 - 13/dez.
  • 3 - 14/dez.
  • 4 - 15/dez.
  • 5 - 16/dez.
  • 6 - 19/dez.
  • 7 - 20/dez.
  • 8 - 21/dez.
  • 9 - 22/dez.
  • 0 - 23/dez.

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