Governo federal detalha pacote de corte de gastos; acompanhe

Na manhã desta quinta-feira (28), haverá uma entrevista coletiva da equipe econômica para detalhar as medidas (acompanhe ao vivo abaixo). De acordo com Haddad, a ideia é que o pacote traga uma economia de R$ 70 bilhões em dois anos, mas analistas do mercado expressaram dúvidas quanto à eficácia do que foi anunciado.