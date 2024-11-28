Governo federal detalha pacote de corte de gastos; acompanhe

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na noite de quarta-feira (27), em pronunciamento em cadeia nacional, o pacote de corte de gastos do governo federal. Os anúncios incluem, entre outras coisas, mudanças na regra de valorização do salário mínimo e no acesso ao abono salarial. Mas também foram anunciadas novas regras para o imposto de renda, com isenção para quem ganha até R$ 5 mil e taxação extra para rendas superiores a R$ 50 mil.
Na manhã desta quinta-feira (28), haverá uma entrevista coletiva da equipe econômica para detalhar as medidas (acompanhe ao vivo abaixo). De acordo com Haddad, a ideia é que o pacote traga uma economia de R$ 70 bilhões em dois anos, mas analistas do mercado expressaram dúvidas quanto à eficácia do que foi anunciado.