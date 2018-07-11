Governo do ES cria fundo de R$ 80 milhões para projetos de startups

Decreto para criação do fundo foi assinado nesta quarta no gabinete do governador, no Palácio Anchieta Crédito: Leo Duarte/Secom

Desenvolvedores de projetos inovadores na indústria vão contar com um novo recurso para tirar suas ideias do papel. O governador do Estado, Paulo Hartung (MDB), assinou um decreto nesta quarta-feira (11) para criar um fundo estadual de inovação, que será bancado por um aumento de 5% na taxa de ICMS das empresas que fazem parte dos programas de incentivos fiscais do governo.

A estimativa é que em dois anos o fundo distribua R$ 80 milhões em recursos, com bolsas a partir de R$ 1 milhão. Os interessados em disputar o financiamento precisam aguardar o lançamento dos editais, o que deve acontecer ainda no segundo semestre de 2018. As regras e os valores das contribuições ainda vão ser definidas por um comitê formado por representantes do Estado e da indústria. A primeira reunião deste grupo deve acontecer nos próximos 60 dias.

O diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado (Fapes), José Antonio Buffon, avalia que a medida irá beneficiar, principalmente, o setor metalmecânico do Estado e outras empresas que fornecem equipamentos para a cadeia de exploração do petróleo e gás.

Startups que trabalham com automação, robótica, nanotecnologia e biotecnologia também devem ser priorizadas. Todo mês deve 'pingar' R$ 3 milhões a R$ 4 milhões na conta do fundo, o que vai resolver problemas de oportunidades do setor produtivo. Vamos estabelecer um valor máximo, para democratizar o recurso, mas teremos o cuidado de não colocar valores mínimos muito baixos, para não pulverizar o dinheiro e acabar não desenvolvendo soluções, projeta.

Além do recolhimento do ICMS, por meio das empresas que estão inscritas nos programas de incentivos fiscais InvestES e CompetES, também haverá outras formas de aumentar o fundo.

Tudo isso vai ser definido pelo comitê. A proposta visa permitir que novas empresas e startups possam identificar oportunidades para inovar dentro da nossa cadeia produtiva, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo de Azevedo.

INDÚSTRIA APOIA A MEDIDA

Apesar do aumento do imposto, a iniciativa tem o apoio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e visa dar maior competitividade à economia do Estado. Para a entidade, o Estado já conta com uma boa estrutura logística, posição geográfica e gestão organizada, mais ainda peca no incentivo à inovação. De acordo com um ranking da revista The Economist, o Espírito Santo está em 14º lugar entre os Estados com melhor ambiente para inovar.