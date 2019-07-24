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Liberação dos recursos

Governo anuncia detalhes para saques das contas do FGTS

O calendário começa em agosto e seguirá até março de 2020, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 jul 2019 às 18:38

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 18:38

Governo anuncia detalhes do saque do FGTS Crédito: Arquivo
O governo federal anunciou na tarde desta quarta-feira (24) duas medidas para permitir o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que devem injetar R$ 42 bilhões na economia até 2020, segundo confirmou o ministro da Economia Paulo Guedes na terça-feira (24). 
Neste ano, será possível retirar até R$ 500 de cada conta que o trabalhador tem no fundo. A nova condição vai valer para cotistas ativos e inativos. A outra mudança será o saque anual.
> Saque das contas do FGTS: ponto a ponto o que sabemos até agora
As medidas, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, devem ajudar até 96 milhões de trabalhadores e vem da preocupação do presidente Bolsonaro com os mais de 60 milhões de brasileiros endividados, que têm o nome sujo no Serasa.
O QUE FOI ANUNCIADO
> Governo vai repassar 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores
> Saques do FGTS poderão ser feitos a partir de setembro deste ano
Governo anuncia regras para saque do FGTS Crédito: Reprodução
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