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Benefício

Governo antecipa 13° para aposentados e pensionistas do INSS; veja datas

Este é o quinto ano seguido que o benefício é antecipado do segundo para o primeiro semestre para estimular a economia

Publicado em 13 de Março de 2024 às 10:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2024 às 10:58
SÃO PAULO - Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão receber a primeira parcela do 13º a partir do dia 24 de abril.
O decreto com a antecipação da gratificação natalina foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e está publicado na edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial da União.
Segurados da Previdência Social que precisam passar por perícia médica poderão cadastrar a documentação médica por meio do aplicativo Meu INSS, para que a avaliação do atestado seja feita de forma remota por perito médico federal.
INSS passa a analisar atestado por aplicativo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A decisão faz parte de medidas para estimular a economia após o crescimento estagnar no segundo semestre do ano passado. Este é o quinto ano seguido que o benefício é antecipado do segundo para o primeiro semestre.
A segunda parcela do 13º salário será paga em maio, conforme calendário habitual de liberação dos benefícios previdenciários. O dinheiro cai na conta dos segurados sempre a partir do final no mês da competência que está sendo paga.
O pagamento é feito seguindo o calendário anual do INSS e leva em consideração o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Por exemplo, se o número for 123.456.789-0, o beneficiário receberá no dia referente ao final 9.
Quem ganha até um salário mínimo recebe primeiro. Depois, é pago o valor a quem ganha acima do mínimo até o teto do INSS.

Veja o calendário do pagamento

Como é feito o pagamento do 13º do INSS

O primeiro pagamento do 13º salário é feito considerando o mês em que o aposentado começou a receber o benefício. Se já estava aposentado em janeiro daquele ano, receberá o valor integral, sendo 50% na primeira parcela e o restante na segunda.
A segunda parcela pode ter o desconto do Imposto de Renda, caso o segurado seja obrigado a pagar o tributo.
Para quem se aposentou neste ano, a partir de fevereiro, o pagamento do 13º salário é proporcional ao número de meses em que ganhou o benefício até o final do ano.
A consulta para saber o valor que será pago pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, que pode ser baixado nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). O desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil.
É preciso ter cadastro no Portal Gov.br para conseguir o acesso no celular e no site. Clique aqui para saber como criar uma conta.
Normalmente, a consulta é liberada próxima à data de pagamento, sendo que quem recebe o salário mínimo costuma saber o valor antes dos outros beneficiados. Após o primeiro dia de pagamento, o INSS libera o extrato atualizado para todos os segurados.

Veja abaixo como fazer a consulta ao 13º:

Pelo site: 
  1. Acesse www.meu.inss.gov.br 
  2. Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br" 
  3. Depois, informe o CPF e clique em "Continuar" 
  4. Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"
  5. Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento"
  6. É no extrato que estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104) 
  7. Se houver empréstimo consignado, também aparecerá no extrato 
  8. É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"
Pelo aplicativo: 
  1. Abra o aplicativo Meu INSS 
  2. Clique em "Entrar com gov.br" 
  3. Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar" 
  4. Na página inicial, vá em "Extrato de pagamento" 
  5. No extrato do mês referente ao pagamento do 13º estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104) 
  6. É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"

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