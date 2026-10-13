Geração Z muda a dinâmica da liderança e desafia empresas a equilibrar expectativas e responsabilidades

“Uma boa liderança não é aquela que tenta agradar a todos o tempo inteiro, mas a que consegue criar um ambiente de confiança, desenvolvimento e clareza. Escutar é fundamental, assim como dar feedback , cobrar resultados e reconhecer boas entregas. No fim, não se trata de adaptar toda a empresa a uma geração, mas de construir uma cultura em que pessoas de diferentes idades consigam evoluir e gerar resultados juntas”, conclui Nicole Pappon.