Ganhador da Mega da Virada tem até quarta para não perder R$ 162 milhões

Mega-Sena da Virada teve a maior bolada da história Crédito: Divulgação

Metade da maior bolada já sorteada pela loteria brasileira continua encalhada na Caixa Econômica Federal . A Mega da Virada de 2020 teve o maior prêmio da história, com R$ 325,250 milhões, mas um dos dois sortudos que acertaram as seis dezenas pode ser tornar um grande azarado, pois irá perder o direito a sacar os R$ 162,625 milhões a que tem direito até quarta-feira da semana que vem.

Um dos jogos vencedores foi feito em Aracaju (SE) e o apostador não perdeu tempo. Já sacou a sua parte e deve estar usufruindo a nova vida de milionário. Já a segunda aposta foi feita por meio eletrônico, e o vencedor ainda não apareceu para receber a fortuna conquistada nos seis números sorteados em dezembro: 22 - 35- 17- 41 - 20- 42.

Pelas regras da Caixa, os vencedores dos jogos de loterias têm até 90 dias para resgatarem seus prêmios. E o dinheirão do ganhador desavisado não volta para os sorteios, como ocorre com os valores que se acumulam a cada semana quando ninguém acerta as seis dezenas. Nesse caso, os recursos serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).