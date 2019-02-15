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Transação

Fundo americano sugere venda da EDP Brasil por R$ 9,6 bilhões

Sócia da empresa portuguesa defendeu venda da fatia de 51% que a matriz detém da brasileira. Grupo controla a EDP Espírito Santo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

14 fev 2019 às 21:25

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 21:25

A gestora de fundos americana Elliott Management, que é sócia da Energia de Portugal (EDP), propôs que a portuguesa venda a EDP Energias do Brasil, que controla, entre outras distribuidoras, a EDP Espírito Santo. 
O desinvestimento, juntamente com outros, foi sugerido pela gestora de fundos como parte de uma estratégia de crescimento futuro do grupo, em alternativa em relação à oferta de aquisição feita pela China Three Gorges (CTG). A informação é do jornal "O Estado de S. Paulo".
A venda da fatia de 51% na EDP Brasil poderia render 2,3 bilhões de euros para a EDP portuguesa, segundo cálculos da Elliot, o que em valores de desta quinta-feira (14) daria cerca de R$ 9,67 bilhões.
Campanha
Com a gestão de 2,9% das ações da EDP, a Elliot criou um site, que entrou no ar nesta quinta, defendendo "um futuro melhor" para a companhia em relação à oferta da CTG, que não atenderia o melhor interesse da investida.
“Dadas as restrições de capital existentes, EDP não é a proprietária certa para a EDP Brasil”, diz a Elliot em apresentação disponível em um site criado pela gestora com o nome “Empodere EDP”.
Segundo informações do "Valor Econômico", a alternativa defendida pela gestora é a otimização de seu portfólio, com a venda dos ativos no Brasil e também participações minoritárias em projetos na região Ibérica, que poderiam, segundo a Elliot, reverter 6,7 bilhões de euros em valores para a companhia.
“A EDP Brasil é um alvo ideal para players estratégicos com recursos suficientes para impulsionar o crescimento futuro”, sugeriu. Para a Elliot, a EDP Brasil é um ativo atrativo tendo em vista seu histórico de crescimento impulsionado pela demanda por eletricidade.
Segundo a Elliot, o custo médio da dívida da EDP Brasil, de cerca de 11,1%, pesa no grupo, que mantém um custo médio da dívida de 4,1%.
Tamanho
Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia do setor. A companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em geração, distribuição, transmissão, comercialização e serviços de energia.
No Brasil, a empresa atende cerca de 3,4 milhões de clientes pelas suas distribuidoras no Espírito Santo e em São Paulo. O grupo ainda possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica e, recentemente, tornou-se a principal acionista da CELESC, em Santa Catarina.
No ano passado, entre janeiro e setembro, a EDP Brasil apresentou lucro líquido de R$ 748,7 milhões, valor 79,6% maior do obtido no mesmo período do ano anterior.

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