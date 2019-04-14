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Segurança

Fisher-Price anuncia recall de 5 milhões de cadeiras de bebê após mortes

Empresa anunciou recall mundial de unidades do modelo Rock'n Play Sleeper. Comissão americana citou 32 mortes de crianças em uma década

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 21:17

Publicado em 

13 abr 2019 às 21:17
Cadeiras de bebê fisher-price serão alvo de recall mundial Crédito: Divulgação
O grupo americano Mattel anunciou que vai fazer um recall de 4,7 milhões de cadeiras de balanço de bebê da marca Fisher-Price disponíveis no mercado mundial. A medida, anunciada no sábado (12), foi tomada após indícios de que as cadeiras provocaram cerca de 30 mortes em uma década. O recall é para todas as unidades do modelo Rock'n Play Sleeper.
A empresa pede aos consumidores que adquiriram as cadeiras que entrem em contato pelo site para obter reembolso. Segundo a Mattel, a decisão de recall seguiu a orientação da Comissão de Segurança de Produtos para o Consumidor dos Estados Unidos.
“Considerando os incidentes relatados nos quais o produto foi usado [...] decidimos, em parceria com a Consumer Product Safety Commission (CPSC), que o recall é a melhor ação", disse em comunicado a Fisher-Price.
No início de abril, a comissão emitiu uma advertência sobre o produto. Na advertência, o colegiado citou a morte de 32 crianças desde 2009, quando o produto começou a ser comercializado. O comunicado diz que há risco "após os bebês virarem de cabeça para baixo ou de costas, quando não estavam atados" pelo cinto de segurança da cadeira.
De acordo com o comunicado, o uso da cadeira não é recomendado para bebês a partir dos 3 meses de vida, ou que já começaram a se movimentar sozinhos. No dia 5 de abril, a comissão emitiu uma advertência sobre o produto, citando a morte de 32 crianças desde 2009, ano do início da comercialização do produto, 

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