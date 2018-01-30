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Aquisição

Financiamento para compra de imóveis cai 7,4%, em 2017

Expectativa da associação de entidades de crédito é de alta de 10% em 2018

Publicado em 

30 jan 2018 às 14:44

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 14:44

- Crédito: Freepik
O crédito para aquisição e construção de imóveis recuou 7,4% no ano passado, segundo a Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança(Abecip), nesta terça-feira. Em 2017, as concessões de empréstimos pelo chamado SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), financiados com recursos da poupança, somaram R$ 43,1 bilhões, contra R$ 46,6 bilhões em 2016. Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram financiados 175,6 mil imóveis, queda de 12,1% na comparação com 2016.
A previsão da Abecip é de que a combinação de queda na taxa básica de juros, inflação controlada, expansão dos volumes da caderneta de poupança e leve recuperação dos níveis de emprego permitirá ao setor ter uma alta de 10% do crédito imobiliário pelo SBPE neste ano, chegando a R$ 48 bilhões. O SBPE, que financia unidades com perfil mais de classe média, ganha fôlego com os cortes na Selic, a taxa básica de juros do país.
"Os números já refletem um impacto das dificuldades nos empréstimos da Caixa, que afetam o mercado como um todo", diz Gilberto Duarte de Abreu Filho, presidente da Abecip.
Imóveis populares
O crédito para financiamentos imobiliários com recursos do FGTS, voltados basicamente para habitação popular, em 2017, caiu 15,5%. Para Abreu Filho, os R$ 58 bilhões em operações registrados no ano passado, ante R$ 68 bilhões em 2016, mostram "um patamar mais próximo do sustentável para esse segmento.

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