Ferrari avaliada em R$ 1,8 milhão terá o IPVA mais alto do ES: R$ 36 mil

Ferrari 458 Speciale, de 2014, é avaliada em R$ 1,8 milhão e terá o IPVA mais alto do ES Crédito: Divulgação

Imagina pagar somente de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) um valor que daria para comprar um carro. Pois é! No Estado, tem gente que vai precisar arcar com uma despesa bem alta no ano que vem para ter o direito de circular com o automóvel pelas ruas. É o caso do dono da Ferrari 458 Speciale, de ano 2014, avaliada em R$ 1,8 milhão. Para esse contribuinte, o Fisco exigirá um pagamento de R$ 36.134,32 de imposto.

Na quarta-feira (19), a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) divulgou os valores bases dos automóveis, motocicletas e caminhões que serão usados para calcular o tributo em 2019.

A taxa mais barata será aplicada para o dono de uma motoneta Yubgangm de 2006, que custa R$ 1.132 no segmento de produtos usados.

Ao todo, 1,174 milhão veículos serão tributados pelo Fisco estadual. Por terem completados 15 anos de fabricação, 82 mil unidades vão deixar de pagar IPVA, de acordo com o subsecretário da Receita, Sérgio Pereira Ricardo. Ao todo, a frota no Estado é de 1,9 milhão de veículos.

Ele explica que, em média, os carros e motos que estavam em circulação este ano vão ter o imposto 3,31% menor no próximo ano, queda referente à desvalorização do bem, calculada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Ricardo afirma que a próxima cobrança terá uma novidade, que é o pagamento em conta única para todos os veículos leves em abril.

Mesmo tendo ainda quatro meses para ficar em dia com o Fisco, os motoristas poderão retirar o boletos do IPVA a partir de janeiro, por meio do site da Sefaz e também do Detran.

Quem tem conta no Banestes terá a possibilidade de emitir o documento pelo aplicativo que funciona no celular e decidir se pagará à vista ou parcelado.

É importante lembrar que não enviamos mais o boleto para a casa das pessoas, o que garante uma economia de R$ 2,3 milhões para os cofres públicos, destaca Ricardo.

A Receita estadual dará desconto de 5% no valor cobrado para quem liquidar o débito de apenas uma vez.

Para veículos pesados, a cobrança em cota única ocorrerá em março e poderá parcelada em, no máximo, duas vezes.

O subsecretário afirma que a inadimplência de IPVA no Estado é baixa, mas quem não paga terá o nome inscrito em dívida ativa e pode ser executado judicialmente.

SAIBA MAIS

Cálculo do IPVA 2019

Alíquota de 1%

Motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus são tributados e pagam 1% do valor de mercado do veículo, segundo a tabela Fipe.

Alíquota de 2%

Carros de passeio e utilitários pagam 2% do preço de mercado do carro.

Quem é tributado

Veículos emplacados a partir de 2004, ou seja, com até 15 anos de circulação.

CALENDÁRIO

Veículos leves

Para esse grupo, o pagamento em conta única será em abril e garante desconto de 5% no valor do IPVA. Quem quiser parcelar poderá dividir o pagamento de imposto em até quatro vezes.

Veículos pesados