Falha de comunicação pode ter causado acidente em navio no ES

Tripulantes do navio Da Tai conversaram com investigadores após o acidente Crédito: Siumara Gonçalves

Uma falha de comunicação entre trabalhadores do navio chinês Da Tai pode ter sido a causa do acidente que matou um tripulante de 41 anos e deixou outro de 43 ferido na última quinta-feira, em Vitória. A hipótese foi levantada por fiscais da Superintendência Regional do Trabalho que estiveram ontem no Porto de Vitória para apurar o ocorrido.

Para realizar a abertura do porão para o carregamento de concentrado de cobre, os tripulantes deslocavam as tampas do local e as empilham uma sobre as outras. O tampão envolvido no acidente era a quarta peça que estava sendo empilhada pelos tripulantes Yongan Zhang, 41 anos, e Mengzhu Lai, 43 anos.

“Depois de empilhadas, elas precisam ser desamarradas para que o guindaste retire os outros tampões. Os trabalhadores que se feriram estavam em cima de uma dessas estruturas realizando o procedimento de desate das amarras, o que é o padrão para esse tipo de operação”, conta Fábio Dinelli, um dos auditores fiscais do trabalho que estiveram no local do acidente ontem.

Ainda de acordo com o fiscal, as informações preliminares do órgão apontam que Yongan Zhang e Mengzhu Lai tinham soltado três das quatro amarras da tampa do porão quando o operador do guindaste moveu a peça. Por isso, a estrutura acabou ficando como um pêndulo, presa por apenas um dos cabos.

Quando a peça se moveu, Mengzhu Lai conseguiu pular de cima da placa, já Yongan Zhang acabou caindo por mais de 20 metros até atingir o fundo do porão. Ele morreu no local.

Segundo o fiscal, o acidente pode ter acontecido porque o procedimento padrão para essas operações consiste em após todos os quatro pontos de engate serem removidos, os tripulantes que estão sob a estrutura devem se comunicar por rádio com o operador do guindaste para que, somente assim, ele possa mover o equipamento novamente.

“A hipótese mais provável é que tenha havido um mal entendido, um falha nessa comunicação, o que teria levado o operador do guindaste a movimentar o guincho antes da hora, causando o acidente”, comenta Fábio.

Zhang, que conseguiu pular, foi levado para o Hospital Meridional, em Cariacica, na noite de quinta-feira e durante a madrugada de ontem recebeu alta e passa bem. Ele tinha sido socorrido com alguns ferimentos.

O NAVIO

A embarcação asiática saiu do Porto de Munguba, no Pará, na quinta-feira, e às 11h08 atracou no Porto de Vitória para ser carregada com aproximadamente 11 mil toneladas de concentrado de cobre. O navio seguiria para o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). O acidente aconteceu por volta das 17h. O socorro demorou quase uma hora para chegar ao local.

ENTENDA

Atracado em Vitória

Vindo do Pará, o cargueiro Da Tai, de bandeira de Hong Kong e de propriedade da Cosco, atracou no Cais Comercial de Vitória às 11h08 de quinta, 10, para ser carregado com concentrado de cobre.

Preparo para carga

Após atracar, tripulantes do navio iniciaram a abertura das tampas do porão para que os estivadores embarcassem a carga.

O acidente

Entre 16h40 e 17h, antes de um dos tampões ter sido totalmente desatado do guincho, o guindaste levantou a estrutura.

Queda e pulo

Dois trabalhadores estavam na estrutura. Mengzhu Lai conseguiu pular da chapa de aço que estava içada e se salvou da queda, ficando com alguns ferimentos. Já Yongan Zhang caiu de uma altura superior a 20 metros no fundo do porão e morreu no local.

Suspeita