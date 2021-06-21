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Subsidiária da Eletrobras

Ex-diretor da Vale, advogado Clovis Torres assume presidência de Furnas

A estatal deve ser privatizada no início do próximo ano, se a Câmara dos Deputados aprovar, até a terça-feira (22), a MP 1031, da capitalização da companhia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jun 2021 às 16:45

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 16:45

Usina Hidrelétrica de Furnas
Furnas Centrais elétricas Crédito: Divulgação/Furnas Centrais elétricas
O advogado Clovis Torres, sócio do escritório Souza, Mello e Torres, e ex-diretor da mineradora Vale, é o novo presidente de Furnas, subsidiária da Eletrobras, estatal que deve ser privatizada no início do próximo ano, se a Câmara dos Deputados aprovar, até a terça-feira, 22, a MP 1031, da capitalização da companhia.
Torres é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador (UCSal) e mestre em Direito Internacional, Comércio e Finanças pela Tulane Law School, em Nova Orleans (EUA).
Foi diretor executivo e consultor geral da Vale de 2011 a janeiro de 2018.
O executivo já atuou nas áreas jurídica, de Recursos Humanos, Relações Institucionais e com as Comunidades, Energia, Meio Ambiente e Finanças.
Segundo fontes, Torres foi indicado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Ele assume em um momento crítico para a empresa, que possui 21 hidrelétricas, muitas delas com problemas nos reservatórios por conta da falta de chuvas.

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