Ex-diretor da Vale, advogado Clovis Torres assume presidência de Furnas

Furnas Centrais elétricas Crédito: Divulgação/Furnas Centrais elétricas

O advogado Clovis Torres, sócio do escritório Souza, Mello e Torres, e ex-diretor da mineradora Vale, é o novo presidente de Furnas, subsidiária da Eletrobras, estatal que deve ser privatizada no início do próximo ano, se a Câmara dos Deputados aprovar, até a terça-feira, 22, a MP 1031, da capitalização da companhia.

Torres é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador (UCSal) e mestre em Direito Internacional, Comércio e Finanças pela Tulane Law School, em Nova Orleans (EUA).

Foi diretor executivo e consultor geral da Vale de 2011 a janeiro de 2018.

O executivo já atuou nas áreas jurídica, de Recursos Humanos, Relações Institucionais e com as Comunidades, Energia, Meio Ambiente e Finanças.

Segundo fontes, Torres foi indicado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.