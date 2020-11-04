Etanol continua competitivo com gasolina apenas em 4 estados, diz ANP

Os preços médios do etanol na semana encerrada no sábado (31), mostraram-se vantajosos em comparação com os da gasolina em quatro Estados brasileiros - São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e, Goiás - todos grandes produtores do biocombustível. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas, e considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.