Etanol continua competitivo com gasolina apenas em 4 estados, diz ANP

Os preços médios do etanol na semana encerrada no sábado (31), mostraram-se vantajosos em comparação com os da gasolina em quatro Estados brasileiros - São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e, Goiás - todos grandes produtores do biocombustível. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas, e considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.
Em Mato Grosso, o hidratado é vendido, em média, por 66,75% do preço da gasolina, em Goiás a 66,81%, em Minas Gerais a 65,73% e, em São Paulo, a paridade ficou em 68,95%.
Na média dos postos pesquisados no País, a paridade é de 69,71% entre os preços médios de etanol e gasolina, também favorável ao biocombustível.