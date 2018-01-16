Estudo mostra os profissionais mais procurados pela indústria

Um estudo realizado pelo Senai em todo o território nacional aponta que, até 2020, será necessário formar mais de 13 milhões de profissionais para dar conta do desenvolvimento do setor industrial ou em áreas que dão suporte para a indústria.
Apenas na área de construção, quase 4 milhões de profissionais precisam ser formados nos próximos dois anos. Outro setor que terá alta demanda é de metalmecânica, com 1,7 milhões de vagas até 2020.
Há ainda grande expectativa de geração de empregos nas áreas de formação de meio ambiente e produção, alimentos, vestuário e calçados, tecnologias de informação e comunicação, energia, veículos, petroquímica e química, madeira e móveis, papel e gráfica, mineração, além de pesquisa, desenvolvimento e design.